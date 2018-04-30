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    Судьбу показа "Дон Кихота" Терри Гиллиама в Каннах решит суд

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    В суд с требованием заблокировать показ "Дон Кихота" на Каннском кинофестивале обратился португальский продюсер Паулу Бранку, который участвовал в реализации проекта. Он настаивает, что до сих пор обладает правами на фильм.
    Кадр из фильма Человек, который убил Дон Кихота
    Кадр из фильма / imdb

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Судьба фильма Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота", который должен был закрыть программу Каннского кинофестиваля 19 мая, решится на экстренном заседании суда во Франции в следующий понедельник.

    Как сообщает пресс-служба фестиваля, в суд с требованием заблокировать показ "Дон Кихота" обратился португальский продюсер Паулу Бранку, который участвовал в реализации проекта. Он настаивает, что до сих пор обладает правами на фильм, и требует компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный Каннский кинофестиваль: закрытие

    Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 7 мая – за день до открытия киносмотра. "Каннский фестиваль с уважением отнесется к судебному решению, каким бы оно не было, но мы хотим подчеркнуть, что находимся на стороне создателей фильма и, в частности, на стороне Терри Гиллиама", — говорится в заявлении.

    Терри Гиллиам, создавший такие фильмы, как "Бразилия", "Приключения барона Мюнхгаузена", "12 обезьян" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", приступил к съемкам "Дон Кихота" около 20 лет назад, но по различным причинам работа над фильмом неоднократно прерывалась. В итоге картина была закончена только весной 2017 года.

    По сюжету картины житель XXI столетия попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит выяснить, кто убил Дон Кихота Ламанчского.

    Напомним, 71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

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