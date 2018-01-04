Жюри 71-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносная актриса

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает агентство Франс Пресс, в распоряжение которого поступило заявление организаторов мероприятия.

"Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем", — цитирует агентство совместное заявление президента Каннского фестиваля Пьера Лекюра и главного представителя фестиваля Тьерри Фремо.

Актриса уже отреагировала на решение организаторов фестиваля. "В течение многих лет я приезжала в Канны как актриса, продюсер… Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль", — цитирует издание Nordeclair заявление Бланшетт.

Кейт Бланшетт — австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США". Большой успех и признание в актёрской среде ей принесли роли в фильмах: "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Меня там нет", "Золотой век", "Жасмин" и "Кэрол". За свою актёрскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в сорока фильмах и приняла участие примерно в двадцати театральных постановках. Удостоена именной звезды на "Голливудской Аллее славы".