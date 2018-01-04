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    Жюри 71-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносная актриса

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    Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".
    Кейт Бланшетт на церемонии вручения премии Оскар
    Twitter Age of Geeks

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает агентство Франс Пресс, в распоряжение которого поступило заявление организаторов мероприятия.

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    "Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем", — цитирует агентство совместное заявление президента Каннского фестиваля Пьера Лекюра и главного представителя фестиваля Тьерри Фремо.

    Актриса уже отреагировала на решение организаторов фестиваля. "В течение многих лет я приезжала в Канны как актриса, продюсер… Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль", — цитирует издание Nordeclair заявление Бланшетт.

    Кейт Бланшетт — австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США". Большой успех и признание в актёрской среде ей принесли роли в фильмах: "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Меня там нет", "Золотой век", "Жасмин" и "Кэрол". За свою актёрскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в сорока фильмах и приняла участие примерно в двадцати театральных постановках. Удостоена именной звезды на "Голливудской Аллее славы".

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