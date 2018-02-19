Во Франции задержали троих мужчин по подозрению в каннибализме

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Трое мужчин задержаны в пригороде Парижа Клиши-су-Буа из-за драки, которая обернулась для их знакомого потерей части губы и уха, передает газета Parisien.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Четверо мужчин устроили ссору из-за денег, причем трое из них, по информации газеты, объединились против своего знакомого и стали его бить.

"Они сильно кусали его за нижнюю губу и левое ухо, после чего проглотили кусочки оторванной плоти", — отмечает издание.

Пострадавший пытался противостоять обидчикам, отбиваясь от них.

Разнимать драку прибыли полицейские и медики. Искусанный мужчина и один из нападавших, получивший травму ноги, были госпитализированы. Другие участники драки задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего. Дело возбуждено по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и людоедством, повлекшими за собой увечье.

Ранее сообщалось, что ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу "черного рынка"), а потом частично съели убитого.