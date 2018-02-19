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    Во Франции задержали троих мужчин по подозрению в каннибализме

    (обновлено: )12002
    По информации французских СМИ, против мужчин дело возбуждено по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и людоедством, повлекшими за собой увечье.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Трое мужчин задержаны в пригороде Парижа Клиши-су-Буа из-за драки, которая обернулась для их знакомого потерей части губы и уха, передает газета Parisien.

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    Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Четверо мужчин устроили ссору из-за денег, причем трое из них, по информации газеты, объединились против своего знакомого и стали его бить.

    "Они сильно кусали его за нижнюю губу и левое ухо, после чего проглотили кусочки оторванной плоти", — отмечает издание.

    Пострадавший пытался противостоять обидчикам, отбиваясь от них.

    Разнимать драку прибыли полицейские и медики. Искусанный мужчина и один из нападавших, получивший травму ноги, были госпитализированы. Другие участники драки задержаны.

    Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего. Дело возбуждено по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и людоедством, повлекшими за собой увечье.

    Ранее сообщалось, что ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу "черного рынка"), а потом частично съели убитого.

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