Ларс фон Триер гордится статусом персоны нон грата в Каннах

КАНН, 19 мая - РИА Новости, Мария Кувшинова. Ларс фон Триер, объявленный персоной нон грата на Каннском фестивале за признания в симпатии к Гитлеру, объявил, что горд этим статусом, сообщил в четверг специальный выпуск датского фестивального издания Film.

"Я горд тем, что меня объявили персоной нон грата. Кажется, такое происходит впервые в истории кино", - заявил режиссер.

Вместе с тем, он подчеркнул, что извинился за свои высказывания и продолжает за них извиняться, а также признает за руководством фестиваля право принимать подобные решения.

"Я никого не желал обидеть. Просто я такой, какой я есть, я не могу изменить свою сущность. Что ж теперь делать? Может быть, Петеру Аальбеку, моему продюсеру, вывезти меня на всеобщее обозрение в клетке?", - в очередной раз сыронизировал фон Триер, огорчившись, что журналисты в Канне не поняли его датского юмора

Он, однако, повторил, что считает Холокост тягчайшим преступлением против человечества и никоим образом не выступает против евреев. "У меня у самого еврейское имя, у моих детей еврейские имена", - подчеркнул режиссер.

Он объяснил, что его может привлекать нацистская эстетика, но к фашистской идеологии он никакого отношения не имеет.

Ранее глава Датского киноинститута Хенрик Бо Нильсен (Henrik Bo Nielsen) заявил, что высказывания фон Триера были идиотскими и отвратительными, но на финансировании дальнейших проектов режиссера скандал в Канне не скажется.

Фильм фон Триера "Меланхолия" остался в конкурсе. Как заявил президент фестиваля Жиль Жакоб, в Каннах решили провести разграничение между человеком и его творением, и жюри будет принимать свое решение, руководствуясь исключительно кинематографическими критериями.