Фильмы можно не смотреть: наряды звезд "взорвали" Каннский кинофестиваль

Красная дорожка Каннского кинофестиваля возле Дворца фестивалей подарила возможность знаменитостям показать себя во всей красе. Наряды некоторых звезд моды и кино смогли затмить даже кинопоказы.

Таинственная китаянка шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью, платье модели Шантель Джеффрис также едва скрывало ее бюст.

Россиянка Ирина Шейк появилась на красной дорожке в платье, но без нижнего белья. Певица Мари Пари наоборот надела платье, которое открывало ее белье для взглядов зевак.

Глубокие декольте и минимум ткани — по такому принципу наряд для дефиле выбрали актриса Эмбер Херд и французская модель Ирис Миттенар.

Напомним, что Каннский кинофестиваль продлится с 9 до 20 мая, в его основной программе 21 картина. Кинофорум открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают", в котором главные роли исполнила звездная супружеская пара Хавьера Бардема и Пенелопы Крус.

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