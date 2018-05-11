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    Фотоленты

    Фильмы можно не смотреть: наряды звезд "взорвали" Каннский кинофестиваль

    (обновлено: )18901
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Мисс Вселенная 2016, французская модель Ирис Миттенар на красной дорожке в Каннах
    Певица Мари Пари на красной дорожке Каннского кинофестиваля
    Певица Мари Пари на красной дорожке Каннского кинофестиваля
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    LOIC VENANCE / AFP
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    REUTERS Stephane Mahe
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    REUTERS Stephane Mahe
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Valery HACHE / AFP
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах
    REUTERS Regis Duvignau
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    REUTERS Eric Gaillard
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    REUTERS Eric Gaillard
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    Модель Шантель Джеффрис на красной дорожке в Каннах
    LOIC VENANCE / AFP
    Мисс Вселенная 2016, французская модель Ирис Миттенар на красной дорожке в Каннах
    Мисс Вселенная 2016, французская модель Ирис Миттенар на красной дорожке в Каннах
    Anne-Christine POUJOULAT / AFP
    Певица Мари Пари на красной дорожке Каннского кинофестиваля
    Певица Мари Пари на красной дорожке Каннского кинофестиваля
    REUTERS Stephane Mahe
    Певица Мари Пари на красной дорожке Каннского кинофестиваля
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Valery HACHE / AFP
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    LOIC VENANCE / AFP
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    Актриса Эмбер Херд на красной дорожке в Каннах
    REUTERS Jean-Paul Pelissier

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    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью

    Красная дорожка Каннского кинофестиваля возле Дворца фестивалей подарила возможность знаменитостям показать себя во всей красе. Наряды некоторых звезд моды и кино смогли затмить даже кинопоказы.

    Конфуз на сцене, или Как у Седоковой лопнуло платье. Видео
    Алексей Навальный/Youtube
    Конфуз на сцене, или Как у Седоковой лопнуло платье

    Таинственная китаянка шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью, платье модели Шантель Джеффрис также едва скрывало ее бюст.

    Россиянка Ирина Шейк появилась на красной дорожке в платье, но без нижнего белья. Певица Мари Пари наоборот надела платье, которое открывало ее белье для взглядов зевак.

    Глубокие декольте и минимум ткани — по такому принципу наряд для дефиле выбрали актриса Эмбер Херд и французская модель Ирис Миттенар.

    Напомним, что Каннский кинофестиваль продлится с 9 до 20 мая, в его основной программе 21 картина. Кинофорум открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают", в котором главные роли исполнила звездная супружеская пара Хавьера Бардема и Пенелопы Крус.

    Смотрите также: Старт Евровидения. Улыбки, наряды и эпатаж участников на открытии

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