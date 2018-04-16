Известная 45-летняя звезда Голливуда тайно вышла замуж

из открытых источников

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, режиссера и продюсера Брэда Фальчука, сообщает Daily Mail.

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45-летняя Гвинет и 47-летний Брэд устроили роскошную вечеринку в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, куда пригласили более 400 именитых гостей. Среди которых — Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Кэмерон Диас с мужем и многие другие.

из открытых источников Брэд Фальчук

Мероприятие было заявлено как вечеринка по случаю помолвки, но западные журналисты уверены, что это была самая настоящая свадьба. Перед камерами Гвинет появилась в бордовом платье, чтобы запутать прессу.

Ранее сообщалось, что Пэлтроу обручилась со сценаристом и продюсером Брэдом Фальчуком, с которым встречалась на протяжении последних трех лет