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    Культура

    Известная 45-летняя звезда Голливуда тайно вышла замуж

    (обновлено: )13320
    45-летняя Гвинет и 47-летний Брэд устроили роскошную вечеринку в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, куда пригласили более 400 именитых гостей.
    Гвинет Пэлтроу
    из открытых источников

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, режиссера и продюсера Брэда Фальчука, сообщает Daily Mail.

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    45-летняя Гвинет и 47-летний Брэд устроили роскошную вечеринку в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, куда пригласили более 400 именитых гостей. Среди которых — Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Кэмерон Диас с мужем и многие другие.

    из открытых источников
    Брэд Фальчук

    Мероприятие было заявлено как вечеринка по случаю помолвки, но западные журналисты уверены, что это была самая настоящая свадьба. Перед камерами Гвинет появилась в бордовом платье, чтобы запутать прессу.

    Ранее сообщалось, что Пэлтроу обручилась со сценаристом и продюсером Брэдом Фальчуком, с которым встречалась на протяжении последних трех лет

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