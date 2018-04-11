Досадный конфуз произошел произошел за месяц до свадьбы принца Гарри

Фото twitter.com/DarrenMcGrady

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Великобритании королевский шеф-повар Дарен Макгреди опубликовал фотографию сувенирной тарелки, посвященной свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Производители сувенирки допустили ошибку и вместо фотографии принца изобразили британского певца Эда Ширана.

"Обожаю все сувениры к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Однако, думаю, некоторым компаниям стоит немного тщательнее готовиться", — с юмором оценил конфуз Макгреди.

Напомним, свадьба Гарри и Меган запланирована на 19 мая. Пара уже разослала пригласительные гостям, среди которых не будет политиков. В список приглашенных не попала даже британский премьер Тереза Мэй.