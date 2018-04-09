Популярная российская артистка театра и кино празднует в понедельник юбилей

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино Елена Кондулайнен отмечает в понедельник 60-летие.

Российская актриса театра и кино Елена Ивановна (Лемби Тутувилху) Кондулайнен родилась 9 апреля 1958 года в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Окончив музыкальную школу, поступила на дирижерско-хоровое отделение ленинградского Института культуры (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры). Начав сниматься в кино, перешла в мастерскую Аркадия Кацмана и Льва Додина на актерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств), который окончила в 1983 году.

В 1983-1986 годах году была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом").

В 1986-1989 годах работала в Театре комедии имени Н.П. Акимова.

Играла роль Евы в постановке "Все о Еве".

С 1990 года — актриса частной киностудии "Дягилевъ Центръ".

В 1995 году переехала в Москву, перешла в труппу Театра Луны. Играла в спектаклях "Губы", "Путешествие дилетантов" и "Ночь нежна".

В текущем репертуаре театра Кондулайнен занята в постановках "Шантеклер" (Цесарочка) и "Казанова, или Путешествие в "Икосамерон" (императрица Екатерина II).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Российская актриса Елена Ивановна Кондулайнен

В кино начала сниматься в 1979 году в мелодраме Виктора Трегубовича "Путешествие в другой город". Затем сыграла небольшие роли в фильмах "Правда лейтенанта Климова" (1981), "Две версии одного столкновения" (1984), "Капитан Фракасс" (1984), "Тепло студеной земли" (1984), "Дикий ветер" (1985).

Первую главную роль актриса исполнила в историческом фильме Геннадия Васильева "Русь изначальная" (1985).

Известность Кондулайнен принесла роль в драме Хусейна Эркенова "Сто дней до приказа" (1990).

В 1990-х годах Кондулайнен сыграла главные роли в фильмах "На Муромской дорожке" (1993) и "Шоу для одинокого мужчины" (1994), снималась в кинолентах "Болотная street, или Средство против секса" (1991), "Караван смерти" (1991), "Номер люкс для генерала с девочкой" (1991), "Человек К" (1992), "Дафнис и Хлоя" (1993), "Не стреляйте в пассажира!" (1993), "Триста лет спустя" (1994) и др.

В 2000-х годах играла роли в фильмах и сериалах "Маросейка, 12" (2000), "Даун Хаус" (2001), "Кышкин дом" (2001-2003), "За все тебя благодарю" (2005), "8 первых свиданий" (2012), "Интерны" (2012) и др.

В последние годы она снималась в черной комедии "Зимы не будет" (2014), сериалах "Метод Фрейда-2" (2014) и "Светофор" (2014).

Кондулайнен выступает в концертных программах, исполняя романсы и песни собственного сочинения. Она также принимала участие в телепроекте "Последний герой-3".

В 2016 году была кандидатом на выборах в Государственную думу от "Партии родителей будущего" по Центральному одномандатному округу в Москве, но в регистрации Кондулайнен было отказано.

В 2002 году Елене Кондулайнен было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

Актриса несколько раз была замужем, у нее двое сыновей.

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