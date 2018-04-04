Актриса Элина Быстрицкая отмечает юбилей

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая отмечает в среду 90-летие.

Ранее Элина Быстрицкая попала в базу данных сайта "Миротворец" по обвинению в "открытой поддержке агрессивной политики России, манипулировании общественно значимой информацией".

Справка

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве.

Ее отец был военным врачом и перед Великой Отечественной войной получил назначение в Нежин Черниговской области. Во время войны Элина была эвакуирована с семьей в Астрахань, где училась на курсах медсестер и работала санитаркой во фронтовом передвижном эвакогоспитале. В ноябре 1944 года вместе с семьей вернулась в Нежин и поступила в медицинский техникум, который окончила в 1947 году.

Поступила на филологический факультет Нежинского педагогического института, но через некоторое время оставила филологию и поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко Карого).

Окончив театральный институт в 1953 году, Элина Быстрицкая стала актрисой Вильнюсского драматического театра, где состоялись ее дебютные выступления в ролях Тани в одноименной пьесе и Ольги ("Годы странствий") Алексея Арбузова, Вари Белой ("Порт-Артур" Александра Степанова и Ивана Попова), Клавдии ("Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого) и др.

В течение полугода работала в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

С 1958 года Быстрицкая – актриса Академического Малого театра СССР. Ее дебютом была роль леди Уиндермиер ("Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда), а в 1965 году она сыграла в этой пьесе миссис Эрлин.

Среди ее ролей в Малом театре: Лидия ("Бешеные деньги"), Глафира ("Волки и овцы"), Отрадина и Кручинина ("Без вины виноватые") Александра Островского, горьковские Юлия Филипповна ("Дачники"), Софья Марковна ("Старик"), Пелагея ("Фома Гордеев"), баронесса Штраль ("Маскарад" Михаила Лермонтова), Анна Петровна ("Иванов" Антона Чехова), герцогиня Мальборо ("Стакан воды" Эжена Скриба), Паула Клотильда ("Перед заходом солнца" Герхарта Гауптмана), Ксения Ивановна ("Палата") и Мартынова ("Главная роль") в пьесах Самуила Алешина, Панова ("Любовь Яровая" Константина Тренева), Мария ("Выбор" Юрия Бондарева), Мэри ("Долгий день уходит в ночь" Юджина О´Нила), Москалева ("Дядюшкин сон" Федора Достоевского) и другие.

Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950). Известность актрисе принесла главная роль в фильме "Неоконченная повесть" (1955). Согласно опросу газеты "Советская культура", Элина Быстрицкая была признана лучшей актрисой года.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После выхода фильма на экран Элина Быстрицкая была удостоена звания Почетной казачки.

В 1966 году актриса сыграла роль Юлии Филипповны Сусловой в фильме "Дачники", ставшую вершиной творчества актрисы.

Элина Быстрицкая также снялась в таких фильмах как "Богатырь" идет в Марто" (1954), "Добровольцы" (1958), "Русский сувенир" (1960), "Все остается людям" (1963), "Негасимое пламя" (1964), "Николай Бауман" (1968), "Семь дней после убийства" (1991), "Прощальные гастроли" (1992), "Бравые парни" (1993), "Бабий яр" (2002), "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко" (2004), "Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой" (2005), "Рукопашная" (2006), "Возвращение Мухтара-3" (2006).

RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк Элина Быстрицкая и Михаил Ульяновв фильме "Добровольцы"

Элина Быстрицкая преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе, в Театральном училище им. М.С. Щепкина.

С 1980 года Элина Быстрицкая в течение 18 лет возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей Российской Федерации).

Член общественного совета при Следственном комитете РФ.

Автор книги "Встречи под звездой надежды" (2005).

Народная артистка СССР (1978). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2006).

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2008) и II степеней (1998), Октябрьской Революции (1988), Трудового Красного Знамени (1974), двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1967).

Награждена орденом "Отечественной войны" II степени (1985) и многими юбилейными медалями.

Лауреат премий "Триумф" (2002), "Кумир" (2003), "Звезда Театрала" (2009), международной премии "Вера и верность" (2013).

Творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" (1987) и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи" (2013) др.