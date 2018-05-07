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    Сталлоне снимет очередную часть "Рэмбо" - СМИ

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    По информации СМИ, Сталлоне сейчас изучает сценарий, ориентировочно дата начала съемок назначена на сентябрь этого года. Продюсером ленты выступит Ави Лернер, который спродюсировал четвертую часть истории.
    Кадр из фильма Рэмбо с Сильвестром Сталлоне

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны, сообщает издание Deadline.

    instagram.com/officialslystallone
    Сильвестр Сталлоне и его великолепные дочери

    По данным издания, Сталлоне сейчас изучает сценарий, ориентировочно дата начала съемок назначена на сентябрь этого года. Продюсером ленты выступит Ави Лернер, который спродюсировал четвертую часть истории.

    В пятой части франшизы дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.

    Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.

    Ранее сообщалось, что Сталлоне принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки.

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