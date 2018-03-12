СМИ сообщают о тайном замужестве звезды сериала "Карточный домик"

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Известная по сериалу "Карточный домик" 51-летняя кинозвезда Робин Райт вышла замуж за молодого менеджера бренда Saint Laurent Климента Жиро. Об этом журналисты начали говорить после того, как пара появилась на одном из футбольных матчей в Париже.

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Фотографы заметили на безымянных пальцах влюбленных одинаковые кольца, очень похожие на обручальные, говорится в издании People.

Официально представители актрисы пока и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Потому, действительно ли Робин Райт вышла замуж за Климента Жиро, пока неизвестно.

— The Keke Blog (@KekeNapepcom) 9 марта 2018 г.

​Впервые о романе Робин Райт и Климента Жиро стало известно в сентябре 2017 года, а познакомилась пара во время Каннского кинофестиваля прошлой весной.

Напомним, в 2010 году Робин Райт рассталась с актером Шоном Пенном, от которого родила двоих детей, а в 2015 — разошлась с актером Беном Фостером, за которого собиралась замуж.

Ранее сообщалось, что в интернете появился тизер шестого сезона телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси.