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    СМИ сообщают о тайном замужестве звезды сериала "Карточный домик"

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    Официально представители актрисы пока и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Потому, действительно ли Робин Райт вышла замуж за Климента Жиро, пока неизвестно.
    Звезда Карточного домика тайно вышла замуж за молодого бойфренда
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    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Известная по сериалу "Карточный домик" 51-летняя кинозвезда Робин Райт вышла замуж за молодого менеджера бренда Saint Laurent Климента Жиро. Об этом журналисты начали говорить после того, как пара появилась на одном из футбольных матчей в Париже.

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    Фотографы заметили на безымянных пальцах влюбленных одинаковые кольца, очень похожие на обручальные, говорится в издании People.

    Официально представители актрисы пока и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Потому, действительно ли Робин Райт вышла замуж за Климента Жиро, пока неизвестно.

    ​Впервые о романе Робин Райт и Климента Жиро стало известно в сентябре 2017 года, а познакомилась пара во время Каннского кинофестиваля прошлой весной.

    Напомним, в 2010 году Робин Райт рассталась с актером Шоном Пенном, от которого родила двоих детей, а в 2015 — разошлась с актером Беном Фостером, за которого собиралась замуж.

    Ранее сообщалось, что в интернете появился тизер шестого сезона телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси.

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