Камерон Диаз уходит из кино

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Известная голливудская актриса Камерон Диаз планирует завершить карьеру киноактрисы. О внезапном решении звезды рассказала ее подруга Сельма Блэр.

"Недавно мы с Камерон встретились за ланчем. Вспоминали, как проходили съемки в фильме "Красотка". Я бы хотела, чтобы эта волшебная мелодрама получила продолжение, однако Камерон не захотела слышать о сиквеле. Тогда же она заявила, что уходит из кино", — отметила Блэр.

Отмечается, что теперь звезда будет все свое время уделять семьи, а впоследствии усыновить ребенка.

"Камерон больше не надо сниматься в фильмах. У нее невероятная жизнь, поэтому я не вижу причин, почему она могла бы хотеть вернуться в кино. Она счастлива", — добавила Блэр.

Ранее сообщалось, что Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.