наверх
12.03.201817:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Культура

    Камерон Диаз уходит из кино

    (обновлено: )198
    По словам подруги актрисы Сельмы Блэр, после завершения карьеры Камерон Диаз будет все время уделять своей семьи, а впоследствии усыновить ребенка.
    Кэмерон Диаз
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Известная голливудская актриса Камерон Диаз планирует завершить карьеру киноактрисы. О внезапном решении звезды рассказала ее подруга Сельма Блэр.

    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Грядет всемирная торговая война

    "Недавно мы с Камерон встретились за ланчем. Вспоминали, как проходили съемки в фильме "Красотка". Я бы хотела, чтобы эта волшебная мелодрама получила продолжение, однако Камерон не захотела слышать о сиквеле. Тогда же она заявила, что уходит из кино", — отметила Блэр.

    Отмечается, что теперь звезда будет все свое время уделять семьи, а впоследствии усыновить ребенка.

    "Камерон больше не надо сниматься в фильмах. У нее невероятная жизнь, поэтому я не вижу причин, почему она могла бы хотеть вернуться в кино. Она счастлива", — добавила Блэр.

    Ранее сообщалось, что Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом