Семейная жизнь Николь Кидман на грани краха - СМИ

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Американские СМИ сообщают, что австралийская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан на грани развода.

По информации In Touch, пара в течение трех дней посещала консультации семейного психолога в небольшом американском городе Кабот, но эта попытка сохранить отношения не увенчалась успехом.

"Они очень долго игнорировали свои проблемы. На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине все валится", — сообщают инсайдеры.

Ранее Николь Кидман снялась в эффектной фотосессии для австралийского Stellar. На снимках актриса в бассейне позирует в довольно откровенном наряде, не стесняясь своего тела.