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    Культура

    Семейная жизнь Николь Кидман на грани краха - СМИ

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    По информации СМИ, Кидман и рбан в течение трех дней посещала консультации семейного психолога в небольшом американском городе Кабот, но эта попытка сохранить отношения не увенчалась успехом.
    Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном на церемонии награждения Оскар
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Американские СМИ сообщают, что австралийская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан на грани развода.

    50-летняя Николь Кидман украсила обложку известного глянца
    instagram.com/ninomunoz/
    Откровенная фотосессия для глянца вечно юной Николь Кидман

    По информации In Touch, пара в течение трех дней посещала консультации семейного психолога в небольшом американском городе Кабот, но эта попытка сохранить отношения не увенчалась успехом.

    "Они очень долго игнорировали свои проблемы. На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине все валится", — сообщают инсайдеры.

    Ранее Николь Кидман снялась в эффектной фотосессии для австралийского Stellar. На снимках актриса в бассейне позирует в довольно откровенном наряде, не стесняясь своего тела.

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