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    Культура

    Скончалась выдающаяся советская и грузинская актриса

    (обновлено: )60002
    По информации Палаты культуры Грузии, выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице.
    Актриса Лейла Абашидзе (в центре) раздает автографы своим поклонникам. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси, сообщили журналистам в палате культуры Грузии.

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    "Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице", — заявили в палате.

    Известная актриса в 1951 году окончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис-Париж и обратно".

    В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. Ее достижениями являются диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание почетного гражданина Тбилиси (2010) и многие другие награды, она — лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру" (1972).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Советская грузинская киноактриса Лейла Абашидзе. Архивное фото

    Напомним, 28 марта актер Александр Олешко сообщил о смерти на 88-м году жизни советского и российского актера театра и кино Олега Анофриева.

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