Скончалась выдающаяся советская и грузинская актриса

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси, сообщили журналистам в палате культуры Грузии.

"Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице", — заявили в палате.

Известная актриса в 1951 году окончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис-Париж и обратно".

В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. Ее достижениями являются диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание почетного гражданина Тбилиси (2010) и многие другие награды, она — лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру" (1972).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Советская грузинская киноактриса Лейла Абашидзе. Архивное фото

Напомним, 28 марта актер Александр Олешко сообщил о смерти на 88-м году жизни советского и российского актера театра и кино Олега Анофриева.