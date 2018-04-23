Сто лет назад родился знаменитый советский актер

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Сто лет назад родился советский актер театра и кино Георгий Вицин (1918-2001).

Ниже приводится биографическая справка.

Советский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 года в Петрограде (ныне – Санкт-Петербург). По другим данным, он родился 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1917 года в городе Териоки (ныне Зеленогорск под Санкт-Петербургом).

С 1934 по 1935 год учился актерскому мастерству в театральном училище при Театре имени Вахтангова и в студии Второго МХАТа.

С 1936 года играл на сцене Театра-студии под руководством Николая Хмелева, которая в 1937 году была преобразована в Театр имени Ермоловой.

Исполнял роли Вильяма в постановке "Как вам это понравится" Уильяма Шекспира, Тони в "Ночи ошибок" Оливера Голдсмита, Счастливцева в спектакле "Лес" Александра Островского и др.

В 1969-2001 годах работал в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера).

В кино Вицин дебютировал в 1945 году, снявшись во второй серии "Ивана Грозного" Сергея Эйзенштейна. В 1951 году в фильме режиссера Григория Козинцева "Белинский" Вицин сыграл свою первую большую роль – Николая Гоголя.

Известность актеру принесла главная роль Васи Веснушкина в фильме "Запасной игрок" (1954).

Позже он исполнил главные роли в комедиях "Она вас любит" (1956), "Деловые люди" (1962) и "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Сказка о потерянном времени" (1964), короткометражных фильмах "Жених с того света" (1958), "Месть" (1960), "Как рождаются тосты" (1962).

Периодом в творчестве актера стала "эпоха Труса", которого в нем открыл режиссер Леонид Гайдай в комедиях "Самогонщики" (1961), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница" (1967). Вицин и его партнеры Юрий Никулин ("Балбес") и Евгений Моргунов ("Бывалый") стали народным символом советской эпохи.

Удачей Вицина стала главная роль в фильме "Джентльмены удачи" (1972).

Зрителям запомнились роли Георгия Вицина в фильмах "Старая, старая сказка" (1968), "Тень" (1971), "Не может быть!" (1975).

В популярном телевизионном "Кабачке "13 стульев"(1968-1981) он снялся в роли Пана Цыпы.

В 1970-1980-х годах Вицин сыграл роли в фильмах "Табачный капитан" (1972), "А вы любили когда-нибудь?" (1973), "Земля Санникова" (1973), "Царевич Проша" (1974), "Веселое сновидение, или Смех и слезы" (1976), "Руки вверх!" (1981) и "Путешествие пана Кляксы" (1985) и др. Среди его киноработ 1990-х годов – главные роли в кинолентах "Выстрел в гробу" (1992), "Бравые парни" (1993), "Несколько любовных историй" (1994), "Хаги-Траггер" (1994).

Всего артистом было сыграно в кино свыше 100 ролей.

Георгий Вицин озвучил более 80 мультфильмов. Среди них – "Зайка-зазнайка" (1976), "Следствие ведут Колобки" (1983), "Домовенок Кузя" (1984-1987), "КОАПП" (1984-1990).

22 октября 2001 года Георгий Вицин скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1990 году Георгию Вицину было присвоено звание Народный артист СССР. В 1996 году он был удостоен звания Почетный кинематографист России.

В 2008 году памятник актеру был открыт в Зеленогорске.