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    Александр Роднянский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Кинорежиссёр Андрей Звягинцев
    Фильм Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Мюнхене
    23:07 01.07.2017
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    По словам продюсера фильма Александра Роднянского, успех картины на международных кинофестивалях "способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе".
    Александр Роднянский
    Роднянский вошел в состав Американской киноакадемии
    13:08 30.06.2016
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    Режиссер, медиа-менеджер, основатель телеканала "1+1" Роднянский отметил, что стать членом американской киноакадемии, вручающей эту награду – большая честь, и он горд и тронут оказанным ему доверием.
    Церемония награждения лауреатов кинофестиваля Кинотавр
    В Сочи завершил работу "Кинотавр"
    10:57 14.06.2016
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    Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершился в Сочи в понедельник, получил фильм Оксаны Карас "Хороший мальчик" о жизни не по годам уверенного в себе девятиклассника, лучшим режиссером назван Кирилл Серебренников.
    Игорь Коломойский
    "Джокер" украинской олигархии Коломойский выходит из игры?
    18:22 06.10.2015
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    Игорь Коломойский — это рейдерские захваты предприятий любой формы собственности, красивые "кидки" собратьев-олигархов и достижение цели любой ценой. Но противостояние с Порошенко может стать началом заката славных дней группы "Приват" и лично Коломойского.
    Кинозал
    Одиннадцать кинорежиссеров будут бороться за "Золотого Дюка"
    14:34 11.06.2013
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    Одиннадцать режиссеров из США, Великобритании, Израиля, Грузии, Италии, Польши, Германии, Румынии, Франции, Индии, России и Украины будут бороться за гран-при "Одесского международного кинофестиваля".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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