Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершился в Сочи в понедельник, получил фильм Оксаны Карас "Хороший мальчик" о жизни не по годам уверенного в себе девятиклассника, лучшим режиссером назван Кирилл Серебренников.
Игорь Коломойский — это рейдерские захваты предприятий любой формы собственности, красивые "кидки" собратьев-олигархов и достижение цели любой ценой. Но противостояние с Порошенко может стать началом заката славных дней группы "Приват" и лично Коломойского.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.