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    Андрей Звягинцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Режиссер Андрей Звягинцев
    Российская картина "Нелюбовь" получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм
    00:56 03.03.2018
    123
    Мировая премьера фильма Андрея Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.
    Кинорежиссёр Андрей Звягинцев
    Фильм Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Мюнхене
    23:07 01.07.2017
    268
    По словам продюсера фильма Александра Роднянского, успех картины на международных кинофестивалях "способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе".
    Кинорежиссёр Андрей Звягинцев
    Звягинцев заявил, что не стоит политизировать фильм "Левиафан"
    00:03 15.01.2015
    236
    Режиссер уверен, что замысел и все идеи его фильма могут быть поняты в любой точке мира. Звягинцев считает, что его успех не связан с политической ситуацией.
    Кинорежиссёр Андрей Звягинцев
    Фильм Звягинцева покажут на "Кинотавре" с сохранением бранных слов
    09:47 13.05.2014
    19
    Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева будет показан на закрытии кинофестиваля "Кинотавр" в авторской версии, то есть с сохранением ненормативной лексики, несмотря на принятие закона о запрете бранных слов в произведениях искусства.
    Шахтер (Донецк, Украина)
    "Шахтер" выиграет "Турнир четырех", считает Звягинцев
    14:32 29.06.2013
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    Донецкий футбольный клуб "Шахтер" выиграет "Турнир четырех", об этом с уверенностью можно было говорить и до начала турнира на основании результатов и игры команды в прошлом сезоне, заявил экс-капитан "горняков" Звягинцев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Режиссер Андрей Звягинцев
    Российская картина "Нелюбовь" получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм
    00:56 03.03.2018
    123
    Мировая премьера фильма Андрея Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.
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