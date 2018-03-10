Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева будет показан на закрытии кинофестиваля "Кинотавр" в авторской версии, то есть с сохранением ненормативной лексики, несмотря на принятие закона о запрете бранных слов в произведениях искусства.
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" выиграет "Турнир четырех", об этом с уверенностью можно было говорить и до начала турнира на основании результатов и игры команды в прошлом сезоне, заявил экс-капитан "горняков" Звягинцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".