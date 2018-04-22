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    Культура

    В США умер самый маленький актер, сыгравший в фильмах про Остина Пауэрса

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    Как сообщила СМИ семья актера, Верн Тройер месяц назад попал в больницу и в последствие был подключен к системе жизнеобеспечения.
    Актер Верн Тройер. Архивное фото
    Facebook Verne Troyer

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Актер Верн Тройер, известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался на 50-м году жизни, сообщает издание TMZ.

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    Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу он был подключен к системе жизнеобеспечения.

    "С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщают друзья актера на его странице Facebook.

    Известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Кроме того, он известен ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч – похититель Рождества".

    Ранее сообщалось, что знаменитый британский актер, теле- и радиоведущий Дейл Уинтон скончался на 63-м году жизни.

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