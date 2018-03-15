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    Фотоленты

    Москва прощается с Олегом Табаковым

    (обновлено: )487
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди заходят в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Мужчина несёт цветы ко входу в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди стоят в очереди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди стоят в очереди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Актеры Алексей Кравченко и Надежда Борисова у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина (слева направо) и президент, председатель правления банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Актеры Сергей Гармаш (слева) и Станислав Дружников на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Вдово О. Табакова актриса Марина Зудина и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Актер Александр Мохов на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Актеры выражают соболезнования вдове О. Табакова Марине Зудиной на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве. Второй справа - актер Игорь Верник.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина (слева направо) и председатель Государтсвенной Думы РФ Вячеслав Володин (справа) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    На церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    Сын О. Табакова актер Павел Табаков, актер Владимир Машков и вдова О. Табакова актриса Марина Зудина (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым.

    Москва прощается с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым. С самого утра к Художественному театру им. Чехова идут люди. Практически каждый несет цветы — как букеты, так и венки, корзины цветов.

    Смотрите также: В Москве прощаются с Олегом Табаковым. Онлайн

    У центрального подъезда театра все усыпано цветами, которые несли люди с момента, когда узнали трагическую весть. Гроб с телом установлен на основной сцене МХТ. На заднике сцены на экране Олег Павлович Табаков в разных своих ролях — совсем молодой и уже преклонных лет.

    Торжественная панихида еще не началась, но с 9 утра театр открыт для прощания.

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