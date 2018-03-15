Москва прощается с Олегом Табаковым

Москва прощается с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым. С самого утра к Художественному театру им. Чехова идут люди. Практически каждый несет цветы — как букеты, так и венки, корзины цветов.

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У центрального подъезда театра все усыпано цветами, которые несли люди с момента, когда узнали трагическую весть. Гроб с телом установлен на основной сцене МХТ. На заднике сцены на экране Олег Павлович Табаков в разных своих ролях — совсем молодой и уже преклонных лет.

Торжественная панихида еще не началась, но с 9 утра театр открыт для прощания.