В Москве в четверг простятся с Олегом Табаковым

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Близкие, коллеги и поклонники простятся с российским актером и режиссером Олегом Табаковым, который ушел из жизни после продолжительной болезни, в МХТ имени Чехова, после чего талантливого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе театра.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Как рассказала РИА Новости пресс-атташе МХТ имени Чехова Мария Малкина, прощание с Табаковым состоится в театре 15 марта, после чего артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.

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Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что по просьбе "супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище".

Олег Табаков кроме актерской и режиссерской деятельности возглавлял сразу два театра: студию "Табакерка" и МХТ имени Чехова. В связи с трауром театры отменили все спектакли.