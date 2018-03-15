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    В Москве прощаются с Олегом Табаковым. Онлайн

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    Утром 15 марта к Московскому художественному театру им. Чехова идут сотни людей, которые намерены простится с великим актером и режиссером Олегом Табаковым. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    В столице России утром в четверг проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым, который скончался 13 марта после продолжительной болезни.

    С самого утра к Московскому художественному театру им. Чехова идут люди. Практически все несут букеты, венки и корзины с цветами, передают РИА Новости. У центрального подъезда театра все усыпано цветами.

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    Гроб с телом установлен на основной сцене МХТ. На заднике сцены на экране Олег Павлович Табаков в разных ролях — совсем молодой и уже преклонных лет.

    По решению родственников и властей Москвы, знаменитого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

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