В Москве прощаются с Олегом Табаковым. Онлайн

В столице России утром в четверг проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым, который скончался 13 марта после продолжительной болезни.

С самого утра к Московскому художественному театру им. Чехова идут люди. Практически все несут букеты, венки и корзины с цветами, передают РИА Новости. У центрального подъезда театра все усыпано цветами.

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Гроб с телом установлен на основной сцене МХТ. На заднике сцены на экране Олег Павлович Табаков в разных ролях — совсем молодой и уже преклонных лет.

По решению родственников и властей Москвы, знаменитого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

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