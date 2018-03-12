СМИ выяснили причину смерти Олега Табакова

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. У Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. Ему было 82 года. Об этом сообщает life.ru.

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Рядом с Табаковым в последние дни жизни находились члены его семьи.

Олег Табаков провел последние несколько месяцев в больнице, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.