наверх
12.03.201819:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Культура

    СМИ выяснили причину смерти Олега Табакова

    (обновлено: )95506
    Как стало известно СМИ, у знаменитого Олега Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. Ему было 82 года.
    Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.  У Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. Ему было 82 года. Об этом сообщает life.ru.

    Смотрите также: Прощай, Маэстро! Кадры из жизни Олега Табакова

    Рядом с Табаковым в последние дни жизни находились члены его семьи.

    Олег Табаков провел последние несколько месяцев в больнице, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом