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    Фотоленты

    Прощай, Маэстро! Кадры из жизни Олега Табакова

    (обновлено: )37603
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков
    Вячеслав Тихонов, Олег Табаков в фильме Семнадцать мгновений весны
    Анджей Вайда, Галина Волчек и Олег Табаков
    Алексей Баталов, Олег Табаков
    Табаков в спектакле Пять вечеров
    Олег Табаков в фильме Война и мир
    Олег Павлович Табаков в спектакле Жизнь Мольера
    Актриса Марина Зудина и Олег Табаков
    Олег Табаков
    Табаков на репитиции
    Олег Табаков
    Артист Олег Табаков
    Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова
    Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова
    Премьера спектакля Событие в МХТ им.Чехова
    Открытие новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова – Сцены на Сухаревской
    Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова
    Открытие выставки Жизнь как кино
    Народный артист РСФСР, директор театра Современник Олег Табаков на репетиции
    С. Медведева на юбилейном вечере Олега Табакова
    Олег Табаков
    Презентация книги, посвящённой памяти Марины Голуб
    Показ спектакля Дракон в МХТ им. А.П. Чехова
    Олег Табаков
    Показ спектакля Дракон в МХТ им. А.П. Чехова
    Церемония вручения премии Олега Табакова
    Олег Табаков
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Владимир Высоцкий (слева) в роли арапа и Олег Табаков в роли Павла Ягужинского в фильме "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" (режиссер Александр Митта).
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков
    Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков в спектакле театра "Современник" – "Баллада о невеселом кабачке".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вячеслав Тихонов, Олег Табаков в фильме Семнадцать мгновений весны
    Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (в центре) и Олег Табаков в роли Шелленберга (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Анджей Вайда, Галина Волчек и Олег Табаков
    Польский режиссер Анджей Вайда (слева), главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и актер Олег Табаков (справа).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Алексей Баталов, Олег Табаков
    Народный артист РСФСР Алексей Баталов (справа) беседует с актером Московского театра "Современник" Олегом Табаковым (слева).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Табаков в спектакле Пять вечеров
    Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
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    Олег Табаков в фильме Война и мир
    Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".
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    Олег Павлович Табаков в спектакле Жизнь Мольера
    Сцена из спектакля "Жизнь Мольера" на сцене МХАТ СССР им. М. Горького. В роли Слуги - народный артист СССР Олег Павлович Табаков.
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    Актриса Марина Зудина и Олег Табаков
    Актриса Марина Зудина, получившая награду "За безусловные творческие победы в воплощении ролей Аркадиной ("Чайка") и Любови Трощейкиной ("Событие"), на церемонии вручения премии Олега Табакова в Москве. Справа - художественный руководитель МХТ им.А.П.Чехова, член Совета по культуре при президенте РФ Олег Табаков.
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    Олег Табаков
    Художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в "Московском театре под руководством О.Табакова" в Москве.
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    Табаков на репитиции
    Народный артист СССР Олег Табаков на репетиции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олег Табаков
    Актер, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков на юбилейном вечере актера Юрия Соломина в Малом театре в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Артист Олег Табаков
    Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова, народный артист СССР Олег Табаков на презентации книги "Табаков. Три дня в сентябре" из серии фотоальбомов "Фотографии замечательных людей".
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
    Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова
    Художественный руководитель театра Олег Табаков на сборе труппы перед началом нового сезона в театре под руководством Олега Табакова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова
    Художественный руководитель театра Олег Табаков на сборе труппы перед началом нового сезона в театре под руководством Олега Табакова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Премьера спектакля Событие в МХТ им.Чехова
    Актеры на поклоне (слева направо) Марина Зудина, Александр Семчев, Игорь Верник и Андрей Давыдов, которых поздравляет художественный руководитель и директор театра Олег Табаков после окончания премьерного спектакля "Событие" по В.Набокову в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П.Чехова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова – Сцены на Сухаревской
    Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на гала-концерте в честь открытия новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова
    Художественный руководитель-директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков на сборе труппы перед началом нового сезона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие выставки Жизнь как кино
    Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков (слева) с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном актером Павлом Табаковым на открытии выставки "Жизнь как кино" в торговом центре ГУМ в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Народный артист РСФСР, директор театра Современник Олег Табаков на репетиции
    Народный артист РСФСР, директор театра "Современник" Олег Табаков на репетиции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    С. Медведева на юбилейном вечере Олега Табакова
    Художественного руководителя Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олега Табакова (в центре) артисты театра поздравляют с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви" в МХТ имени А.П. Чехова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олег Табаков
    Актер, худрук МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова.
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    Презентация книги, посвящённой памяти Марины Голуб
    Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков на презентации книги "Марина Голуб в жизни, театре, кино. Воспоминания друзей".
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    Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков (слева) и актер Игорь Верник на церемония награждения лауреатов ежегодной премии Олега Янковского "Творческое открытие" в рамках Фестиваля искусств "Черешневый Лес".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ спектакля Дракон в МХТ им. А.П. Чехова
    Актер, худрук МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олег Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ спектакля Дракон в МХТ им. А.П. Чехова
    Игорь Верник (слева) и Олег Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония вручения премии Олега Табакова
    Артистка Надежда Тимохина и основатель, художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в "Московском театре под руководством О. Табакова" в Москве.
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    Олег Табаков
    Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной перед началом церемонии вручения премии "Творческое открытие" Олега Янковского в рамках XVI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки в Москве.
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    Владимир Высоцкий (слева) в роли арапа и Олег Табаков в роли Павла Ягужинского в фильме "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" (режиссер Александр Митта).

    Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского художественного театра. 

    Напомним, что Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы Москвы. Медики диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось: он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

    В последние годы жизни Олег Табаков совмещал художественное руководство в Московском художественном театре имени Чехова и Театре под руководством О. Табакова. Также он руководил кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ.

    В 2015 году Министерство культуры Украины включило Табакова в "черный список" деятелей искусства, которые создают угрозу безопасности Украине. "Не знаю, чего они хотели достичь… Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", — так Табаков отреагировал на решение украинского Минкульта.

    Читайте также: Биография актера и режиссера Олега Табакова. Справка

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