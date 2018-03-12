наверх
12.03.201817:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Культура

    Скончался актер и режиссер Олег Табаков

    (обновлено: )1503012
    Знаменитый актер и режиссер в последние годы жизни и творчества совмещал руководство двумя театрами: Московским художественным театром имени Чехова и Театром под руководством О. Табакова.
    Олег Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского художественного театра.

    Лучшие роли Олега Табакова в кино
    РИА Новости
    Ушел из жизни Олег Табаков: лучшие роли гениального актера

    Напомним, что Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы Москвы. Медики диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось: он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

    В последние годы жизни Олег Табаков совмещал художественное руководство в Московском художественном театре имени Чехова и Театре под руководством О. Табакова. Также он руководил кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ.

    В 2015 году Министерство культуры Украины включило Табакова в "черный список" деятелей искусства, которые создают угрозу безопасности Украине. "Не знаю, чего они хотели достичь… Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", — так Табаков отреагировал на решение украинского Минкульта.

    Читайте также: Биография актера и режиссера Олега Табакова. Справка

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом