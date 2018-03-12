Скончался актер и режиссер Олег Табаков

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского художественного театра.

Напомним, что Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы Москвы. Медики диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось: он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

В последние годы жизни Олег Табаков совмещал художественное руководство в Московском художественном театре имени Чехова и Театре под руководством О. Табакова. Также он руководил кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ.

В 2015 году Министерство культуры Украины включило Табакова в "черный список" деятелей искусства, которые создают угрозу безопасности Украине. "Не знаю, чего они хотели достичь… Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", — так Табаков отреагировал на решение украинского Минкульта.

Читайте также: Биография актера и режиссера Олега Табакова. Справка