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    Культура

    В США скончался один из создателей "Истории игрушек"

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    Американский аниматор Бад Лаки ушел из жизни в субботу после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут.
    Бад Лаки
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Американский аниматор и один из создателей программы "Улица Сезам" Бад Лаки скончался в возрасте 83 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.

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    Сын Лаки сообщил изданию, что его отец ушел из жизни в субботу после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут.

    Мультипликатор занимался работой над программой "Улица Сезам" в 1970-х годах, сняв и озвучив большое число популярных эпизодов образовательного сериала.

    Начиная с 1990-х годов Лаки в рамках сотрудничества с киностудией Pixar участвовал в создании персонажей для таких мультфильмов, как "Корпорация монстров", "В поисках капитана Немо" и "Тачки". Его наиболее известная работа этого периода – ковбой Вуди из "Истории игрушек".

    Ранее сообщалось, что известный американский режиссер и актер Кевин Смит, создавший образ "Молчаливого Боба", госпитализирован в результате тяжелого сердечного приступа.

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