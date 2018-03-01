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    Культура

    Скончался Луис Альберто из сериала "Богатые тоже плачут"

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    Причиной смерти 81-летнего Рохелио Герра стала остановка дыхания. В 2015 году актер перенес тромбоз сосудов головного мозга, в результате чего не мог ходить и говорить.
    Актер Рохелио Герра
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Актер Рохелио Герра, знакомый украинцам по роли Луиса Альберто Сальватьерро в сериале "Богатые тоже плачут", скончался в Мехико в возрасте 81 года, сообщила Мексиканская ассоциация исполнителей в своем Twitter.

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    Причиной смерти стала остановка дыхания. По данным издания Excelsior, в 2015 году актер перенес тромбоз сосудов головного мозга, в результате чего не мог ходить и говорить и нуждался в постоянном медицинском наблюдении.

    Фото из открытых источников
    Актеры мексиканского сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро и Рохелио Герра

    Герра принял участие в 70 телевизионных и театральных постановках, а также являлся скульптором, однако мировую известность ему принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Право на рождение".

    Накануне сообщалось, что в в Великобритании скончался режиссер легендарных фильмов о Джеймсе Бонде.

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