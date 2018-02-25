Скончалась звезда индийского кино

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В возрасте 54 лет умерла индийская актриса Шридеви, сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что звезда индийского кино умерла от остановки сердца в Дубае. Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.

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Актриса и продюсер Шридеви является легендой индийского кинематографа. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987), "Плутовка" (1987), "Мгновения любви" (1991) и "Сбившиеся с пути" (1993).

Напомним, ранее британская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни в возрасте 53 лет.