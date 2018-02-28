наверх
28.02.201803:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Культура

    Скончался режиссер легендарных фильмов о Джеймсе Бонде

    (обновлено: )29
    Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Он снял три фильма про Бонда: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979).
    Британский режиссер Льюис Гилберт
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда, скончался в возрасте 97 лет, сообщается в официальном сайте Бондианы.

    Кадр из фильма Киборги
    Скриншот
    Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

    "Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма про Бонда: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979)", — сообщается на сайте.

    Смотрите также: Прощание с Леонидом Броневым в Москве

    Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи в своем заявлении в связи с кончиной режиссера отметили, что Гилберт "внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда".

    Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. В детстве и отрочестве снимался в кино. В годы Второй мировой войны служил в отделе пропаганды ВВС Великобритании. После знакомства с американским актером и режиссером Уильямом Кайли сам решил стать режиссером. Помимо фильмов про Бонда также известен по комедийной мелодраме "Алфи". Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

    Напомним, в конце прошлого года умерла немецкая девушка Джеймса Бонда — актриса Карин Дор.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Снегопад в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие