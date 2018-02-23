В США скончался князь Владимир Голицын

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В США в возрасте 76 лет умер князь Владимир Голицын, сообщается на странице Русского дворянского собрания в Америке в Facebook.

Князь был президентом этого собрания.

Сообщается, что отпевание князя Голицына пройдет в понедельник, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.

Напомним, семья Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 года, в 1942 году в Белграде родился сам князь.

В середине 1950 годов семья Голицыных переехала в Нью-Йорк.

Владимир Голицын работал в банковской сфере.

Напомним, ранее в Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.