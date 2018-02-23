наверх
23.02.201810:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США скончался князь Владимир Голицын

    (обновлено: )57701
    Отпевание князя Голицына пройдет в понедельник, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.
    Князь Владимир Голицын
    facebook.com/pg/RussianNobilityAssociation

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В США в возрасте 76 лет умер князь Владимир Голицын, сообщается на странице Русского дворянского собрания в Америке в Facebook.

    Британские принцы посетили премьеру Звездных войн. Видео
    Facebook Skynews
    Британские принцы посмотрели на себя в эпизодах новых "Звездных войн"

    Князь был президентом этого собрания.

    Сообщается, что отпевание князя Голицына пройдет в понедельник, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.

    Напомним,  семья Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 года, в 1942 году в Белграде родился сам князь.

    В середине 1950 годов семья Голицыных переехала в Нью-Йорк.

    Владимир Голицын работал в банковской сфере.

    Напомним, ранее в Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Авдеевке
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против