Умер знаменитый американский певец

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, скончался в возрасте 89 лет, сообщает Fox News со ссылкой на семью артиста.

Музыкант умер в медцентре в Майами-Бич в окружении близких родственников. Точная причина смерти не сообщается.

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Дамоне стал частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны, в число которых входят Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.

Среди самых известных хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.

Последний альбом артиста был выпущен в 1997 году.