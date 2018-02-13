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    Культура

    Умер знаменитый американский певец

    (обновлено: )30301
    Вик Дамоне скончался на 90-м году жизни в медицинском центре в Майами-Бич. Известный музыкант, который стал частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, умер в окружении близких родственников.
    Американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне
    VIC DAMONE/Facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, скончался в возрасте 89 лет, сообщает Fox News со ссылкой на семью артиста.

    Музыкант умер в медцентре в Майами-Бич в окружении близких родственников. Точная причина смерти не сообщается.

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    Дамоне стал частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны, в число которых входят Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.

    Среди самых известных хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.

    Последний альбом артиста был выпущен в 1997 году.

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