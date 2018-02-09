Умер актер из фильмов "Жестокий романс" и "Табор уходит в небо"

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Бузылев скончался на 62 году жизни, сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Он умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении.

Прощание с Бузылевым, известным по ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада", состоится 11 февраля.

Гражданская панихида пройдет в 11:00 (10:00 по киевскому времени) в Доме кино. Похоронят Бузылёва на Пыхтинском кладбище.

В октябре прошлого года сообщалось, что Бузылев находится в тяжелом состоянии, актера госпитализировали из-за язвы желудка в Москве.