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    Культура

    Умер актер из фильмов "Жестокий романс" и "Табор уходит в небо"

    (обновлено: )43401
    По данным Союза кинематографистов России, Дмитрий Бузылев скончался на 62-м году жизни после продолжительно болезни. Прощание с актером пройдет 11 февраля.
    Дмитрий Бузылев. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Бузылев скончался на 62 году жизни, сообщает сайт Союза кинематографистов России.

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    © РИА Новости
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    Он умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении.

    Прощание с Бузылевым, известным по ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада", состоится 11 февраля.

    Гражданская панихида пройдет в 11:00 (10:00 по киевскому времени) в Доме кино. Похоронят Бузылёва на Пыхтинском кладбище.

    В октябре прошлого года сообщалось, что Бузылев находится в тяжелом состоянии, актера госпитализировали из-за язвы желудка в Москве.

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