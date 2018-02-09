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    Общество

    В Харькове сотрудница банка присвоила 200 тыс грн умершей клиентки

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    Узнав о смерти пожилой клиентки, на одном из счетов которой накопилось почти 200 тысяч гривен, сотрудница банка перевыпустила банковскую карточку, установила собственный PIN-код и сняла наличные.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Харьковская прокуратура объявила подозрение сотруднице банка, присвоившей 200 тысяч гривен с карточки умершей клиентки, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

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    По данным прокуратуры, в марте прошлого года женщина выполняла обязанности руководителя филии, который был в отпуске. Она узнала, что на одном из счетов накопилось почти 200 тысяч гривен — двумя годами ранее 84-летняя женщина открыла на банковской карте два депозита, а в 2016 году скончалась. На указанные деньги продолжали начисляться проценты, и родственники умершей не объявлялись.

    Сотрудница банка перевыпустила банковскую карточку, установила собственный PIN-код и сняла наличные. Она уволена с должности. Открыты уголовные производства по ст. 191 (присвоение, растрата) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод) УК Украины. Прокуратура просит суд избрать для 42-летней харьковчанки меру пресечения в виде домашнего ареста. 

    В декабре сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы.

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