В Харькове сотрудница банка присвоила 200 тыс грн умершей клиентки

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Харьковская прокуратура объявила подозрение сотруднице банка, присвоившей 200 тысяч гривен с карточки умершей клиентки, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в марте прошлого года женщина выполняла обязанности руководителя филии, который был в отпуске. Она узнала, что на одном из счетов накопилось почти 200 тысяч гривен — двумя годами ранее 84-летняя женщина открыла на банковской карте два депозита, а в 2016 году скончалась. На указанные деньги продолжали начисляться проценты, и родственники умершей не объявлялись.

Сотрудница банка перевыпустила банковскую карточку, установила собственный PIN-код и сняла наличные. Она уволена с должности. Открыты уголовные производства по ст. 191 (присвоение, растрата) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод) УК Украины. Прокуратура просит суд избрать для 42-летней харьковчанки меру пресечения в виде домашнего ареста.

В декабре сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы.