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    Культура

    У известного российского режиссера умер сын

    (обновлено: )1316
    Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он был соавтором сценария фильма "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".
    Режиссёр и сценарист Сергей Соловьев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

    "На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", — говорится в сообщении.

    скриншот видео
    Дмитрий Соловьев

    Отмечается, что Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он был соавтором сценария фильма "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".

    Сообщается, что Союз кинематографистов России приносит свои соболезнования родным и близким актера. Прощание с ним состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной.

    Ранее сообщалось, что известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актер исполнил  роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".

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