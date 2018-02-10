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    Культура

    В Берлине умер известный композитор, получивший "Золотой глобус"

    (обновлено: )29101
    Лауреат "Золотого глобуса", Йохан Йоханнссон также был номинирован на премии "Оскар" и "Грэмми" за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы".
    Йохан Йоханнссон
    Йохан Йоханнссон в facebook

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни. Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

    "С глубокой печалью мы подтверждаем кончину нашего дорого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и ярких людей из тех, с кем нам посчастливилось работать. Пусть его музыка вдохновляет нас и впредь", — говорится в записи.

    Причина смерти композитора не уточняется.

    Лауреат "Золотого глобуса", Йоханнссон также был номинирован на премии "Оскар" и "Грэмми" за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо этого он является автором композиций для таких лент, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы".

    Ранее сообщалось, что известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актер исполнил  роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".

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