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    Культура

    Умер актер сериала "Карточный домик"

    (обновлено: )294
    Сообщается, что известный американский актер кино и сериалов Рег Э. Кэти умер от онкологии на 60 году жизни.
    Скорбная свеча
    РИА Новости Украина Анатолий Пырьев

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

    Актер исполнил  роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".

    О смерти актера сообщило издание Variety.

    Соболезнования семье актера принесла компания Netflix, которая занималась производством сериала.

    Актер Кэти снялся в более 70 фильмах и сериалах. Он был гостем многочисленных телевизионных шоу.

    @AoDespair
    Американский актер Рег Э. Кэти

    Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Бузылев скончался на 62 году жизни. Он умер после продолжительной болезни.

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