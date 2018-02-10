Умер актер сериала "Карточный домик"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Актер исполнил роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".

О смерти актера сообщило издание Variety.

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Соболезнования семье актера принесла компания Netflix, которая занималась производством сериала.

Актер Кэти снялся в более 70 фильмах и сериалах. Он был гостем многочисленных телевизионных шоу.

@AoDespair Американский актер Рег Э. Кэти

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Бузылев скончался на 62 году жизни. Он умер после продолжительной болезни.