Умер актер сериала "Карточный домик"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Актер исполнил роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".
О смерти актера сообщило издание Variety.
— Variety (@Variety) 10 февраля 2018 г.
Соболезнования семье актера принесла компания Netflix, которая занималась производством сериала.
Актер Кэти снялся в более 70 фильмах и сериалах. Он был гостем многочисленных телевизионных шоу.
Американский актер Рег Э. Кэти
Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Бузылев скончался на 62 году жизни. Он умер после продолжительной болезни.