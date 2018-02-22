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    Культура

    Умер известный украинский актер

    (обновлено: )107310
    Решетников снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте "Огненный мост" (1958, т/ф), Мартина во "Вдали от Родины" (1960).
    Анатолий Решетников в фильме Черная рада
    Кадр из фильма

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, сообщил журналист Олег Вергелис на странице в Facebook.

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    "Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", — написал Вергелис.

    По словам журналиста,  в последние годы в личной жизни Решетникова все было довольно сложно. Он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. 

    Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. В 1948 году окончил Киевский театральный институт. После обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

    Решетников был членом Национального союза театральных деятелей Украины. 

    Он снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте "Огненный мост" (1958, т/ф), Мартина во "Вдали от Родины" (1960), читал дикторский текст в телефильме "Наталья Ужвий" (1960) и т.д.

    Напомним, ранее умер известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти.

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