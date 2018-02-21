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    Культура

    Умер известный российский писатель-фантаст

    (обновлено: )43601
    В издательстве Альфа-книга сообщили, что Андрей Круз скончался после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Писатель постоянно проживал в Испании в Марбелье.
    Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный по литературному псевдониму Андрей Круз
    facebook.com/andrey.cruz.940

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный по литературному псевдониму Андрей Круз, скончался на 54-м году жизни, сообщили РИА Новости в издательстве Альфа-книга.

    "Андрей Круз скончался после тяжелой болезни", — сообщили в издательстве.

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    С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным.

    "Я всегда знала, что он сильный и бесстрашный человек. Таким он остался до конца! Прикованный к постели, он ни разу не пожаловался и не показал своих страданий. Бесстрашный, смелый, гордый, добрый, щедрый, весёлый и с чувством собственного достоинства … таким он был 22 года назад, когда я впервые его увидела, и вплоть до своего ухода сегодня утром. Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров, где ему просто хорошо!" — написала его супруга Мария.

    Круз публиковался в Альфа-книге с 2008 года, он автор цикла романов "Эпоха мертвых", "У Великой реки", "Тьма".

    Цикл "Земля лишних" был написан в соавторстве с женой Марией Круз. Писатель постоянно проживал в Испании в Марбелье.

    Ранее скончался актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева. Он умер на 44-м году жизни.

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