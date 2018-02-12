У известного российского режиссера умер сын

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", — говорится в сообщении.

скриншот видео Дмитрий Соловьев

Отмечается, что Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он был соавтором сценария фильма "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".

Сообщается, что Союз кинематографистов России приносит свои соболезнования родным и близким актера. Прощание с ним состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной.

Ранее сообщалось, что известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актер исполнил роль Фредди в популярном сериале "Карточный домик".