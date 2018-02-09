В Харькове мужчина переходил дорогу и умер

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти человека. По данным правоохранителей, трагический инцидент произошел сегодня, в пятницу.

"Мужчина умер, когда переходил дорогу по улице Гольдберговской. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений", – рассказали в областной полиции.

Причины смерти пока выясняются.

В конце января в Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть.