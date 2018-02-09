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    Происшествия

    В Харькове мужчина переходил дорогу и умер

    (обновлено: )8001
    Мужчина умер, когда переходил дорогу. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города. Причины смерти пока выясняются.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти человека. По данным правоохранителей, трагический инцидент произошел сегодня, в пятницу.

    "Мужчина умер, когда переходил дорогу по улице Гольдберговской. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений", – рассказали в областной полиции.

    Причины смерти пока выясняются.

    В конце января в Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть.

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