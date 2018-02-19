Умер автор знаменитого фото самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В США на 105 году жизни умер американский фотограф Макс Десфор, сообщает Associated Press со ссылкой на сына Десфора.

Десфор умер в штате Мэриленд.

Десфор был автором знаменитого фото, на котором запечатлен экипаж стратегического бомбардировщика Boeing B-29 Superfortress, известного как Enola Gay, после того, как самолет сбросил бомбу на японский город Хиросима в августе 1945 года.

twitter.com/greenami1 Enola Gay

Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек, а от отложенных эффектов, по разным оценкам, превысило 200 тысяч человек.

Американец также снял корейских беженцев, спасающихся через разрушенный мост. За серию фотографий о Корейской войне Десфор получил Пулитцеровскую премию.

Напомним, ранее американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, скончался в возрасте 89 лет.