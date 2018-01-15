Осторожно семейный фотограф. Американцы показали "художественные" снимки профи

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Американская семья опубликовала в Facebook снимки фотосессии, сделанной профессиональным фотографом за 250 долларов. Как позднее пояснила фотограф, несколько странный результат обусловлен проблемами с тенями и тем, что преподаватель в свое время не научил ее ретушировать снимки.

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"Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая называла себя профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите на фото, которые она прислала. Долгие годы так не смеялся, как сейчас. И это не шутка, а финальный продукт", — отмечено в комментарии к посту.

Фотографии семейства за три дня вызвали огромный ажиотаж в сети. Свои лайки поставили свыше 350 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что популярная модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в соцсетях свое фото в костюме Венеры.