наверх
15.01.201818:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    Осторожно семейный фотограф. Американцы показали "художественные" снимки профи

    (обновлено: )416
    По утверждению семьи, чьи фото были опубликованы в Facebook, они заплатили фотографу, которая называла себя профессионалом, 250 долларов за фотосессию.
    Американцы рассмешили сети профессионализмом фотографа
    Facebook Pam Dave Zaring

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Американская семья опубликовала в Facebook снимки фотосессии, сделанной профессиональным фотографом за 250 долларов. Как позднее пояснила фотограф, несколько странный результат обусловлен проблемами с тенями и тем, что преподаватель в свое время не научил ее ретушировать снимки.

    Читайте также: С ума все сошли? Страна обсуждает "расписки" Порошенко

    "Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая называла себя профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите на фото, которые она прислала. Долгие годы так не смеялся, как сейчас. И это не шутка, а финальный продукт", — отмечено в комментарии к посту.

    Фотографии семейства за три дня вызвали огромный ажиотаж в сети. Свои лайки поставили свыше 350 тысяч пользователей.

    Ранее сообщалось, что популярная модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в соцсетях свое фото в костюме Венеры.   

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты