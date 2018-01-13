Из-за откровенных фото в купальнике Ани Лорак заподозрили в увеличении груди

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак находится на курортном отдыхе в Мексике и регулярно публикует свои фото на берегу океана.

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Лорак решила порадовать фанатов откровенными снимками в купальнике, однако часть поклонников заподозрила ее в увеличении груди.

Instagram Ани Лорак Ани Лорак на отдыхе в Мексике

"Грудь удачно сделала", "Точно. Красиво вам сделали груди", "Каролина…. всегда уважал вас за вашу красоту. Но то что происходит сейчас это не есть хорошо… Слишком много силикона в губах, груди, на лице, вообще. Пожалуйста остановитесь, Ваш поклонник со стажем", — это самые вежливые комментарии, которые оставили пользователи Instagram под фотографией Каролины.

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Ранее Наталья Горовая, приемная дочь украинского рэпера и продюсера Потапа, опубликовала фотографии со своего отдыха на Сейшельских островах. Оказалось, у Натальи формы не хуже, чем у Насти Каменских, с которой ранее выступал Потап.