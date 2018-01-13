Соблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото

Марианна Меркулова из Севастополя опубликовала в своем Instagram откровенные фото, которые, как надеется девушка, должны принести ей успех и славу в мире шоу-бизнеса.

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Девушка увлекается танцами на шесте, часть снимков посвящены ее тренировкам. Кроме того, Марианна развивает свою карьеру модели и актрисы.

В интервью журналу "Максим" девушка призналась, что ее главный талант — "умение попадать во всякие идиотские ситуации и достойно из них выбираться".

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