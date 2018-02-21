Умер "Пастор Америки" Билли Грэм

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм, сообщает "Газета.ru" со ссылкой Associated Press.

Он умер в своем доме в Северной Каролине.

На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США.

Грэм автор нескольких десятков книг, выступал на телевидении, а в 1992 году в Москве собрал на проповедь более 155 тысяч человек в спортивном комплексе "Олимпийский".

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