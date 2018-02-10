Скончался известный украинский философ Мирослав Попович

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. На 88-м году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович. Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

"Страшное и печальное известие — ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!" — написал проректор.

Мирослав Попович — украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Ранее сообщалось, что исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Берлине на 49-м году жизни.