Биография актера и режиссера Олега Табакова. Справка

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый советский и российский актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Последние несколько месяцев жизни Табаков провел на больничной койке: после экстренной госпитализации в конце 2017 года врачи диагностировали у него заражение крови.

Справка

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

Учился в мужской средней школе №18 города Саратова, посещал театральный кружок "Молодая гвардия" Саратовского дворца пионеров и школьников под руководством Натальи Сухостав.

В 1957 году Олег Табаков окончил Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Василия Топоркова.

В 1957 году он стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ, возглавляемой Олегом Ефремовым, которая вскоре была преобразована в самостоятельный театр "Современник". В театре дебютировал в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые".

В 1966 году он сыграл Александра Адуева в "Обыкновенной истории" Виктора Розова. Спектакль со временем был перенесен на экран ТВ, удостоен Государственной премии СССР. Затем были роли в спектаклях "Четвертый" Константина Симонова, "Баллада о невеселом кабачке" Эдварда Олби (Лаймон), "Назначение" Александра Володина (Лямин), "По московскому времени" Леонида Зорина (Маврин), "С вечера до полудня" Виктора Розова (Лева), "Декабристы" Михаила Шатрова (Рылеев) и др.

В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) одну из любимых ролей – Хлестакова в спектакле "Ревизор" Николая Гоголя.

В 1970-1976 годах одновременно с актерской деятельностью Табаков занимал должность директора "Современника".

С 1976 года до 1983 года Олег Табаков оставался в "Современнике" в качестве артиста на так называемых разовых ролях.

В 1983 году артист был принят в труппу МХАТ, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее" Петера Шеффера. Играл в спектаклях "Скамейка" Александра Гельмана, "Кабала святош" Михаила Булгакова (Бутон, Мольер), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Фамусов), "Тартюф" Жана-Батиста Мольера (Тартюф).

В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой Студии на улице Чаплыгина, которая позже была преобразована в Московский театр п/р О. Табакова.

На сцене этого театра артист сыграл Меера Вольфа ("Матросская тишина" Александра Галича), Петра Адуева ("Обыкновенная история" Гончарова), Херба Таккера ("Я хочу сниматься в кино" Нила Саймона), Ивана Коломийцева ("Последние" Максима Горького), Степана Алексеевича Судакова ("Год, когда я не родился" по пьесе Виктора Розова "Гнездо глухаря") и др.

С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года – МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Здесь он был занят в спектаклях "Копенгаген" Майкла Фрейна (Нильс Бор), "Последняя жертва" Александра Островского (Прибытков), "Юбилей ювелира" Николы МакОлиф (Морис) и др.

Режиссерский дебют Олега Табакова состоялся в 1968 году в спектакле "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя в молодежной студии театра "Современник". В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и др.

В 1986-2000 годах Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.

В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).

В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

В кино свою первую роль в фильме "Саша вступает в жизнь" (другое название "Тугой узел", 1956) Михаила Швейцера Табаков сыграл, будучи студентом-третьекурсником.

В 1960-1970-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д"Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Олег Табаков в фильме "Война и мир"

Среди его киноработ – картины "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017).

Олег Табаков много работал на радио. Им были записаны такие работы, как "Юность Герцена" Александра Герцена (1957), "Станция первой любви" Владимира Амлинского (1959), "Убить пересмешника" Харпер Ли (1963), "На дне" Максима Горького (1969), "Предел возможного" Иосифа Герасимова (1979), "Ревизор" Николая Гоголя (1987), "История одного города" Михаила Салтыкова-Щедрина (1996), "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына (2000), "Анна Каренина" Льва Толстого (2008) и другие.

Широкую известность приобрели также работы Табакова по озвучиванию мультипликационных фильмов: "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" (1978-1984), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и другие.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вячеслав Тихонов, Олег Табаков в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Всего в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей.

Олег Табаков — народный артист СССР (1988), лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства (2002). Он был удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Среди них – премии "Золотой Овен" (1994), "Золотая маска" (1996, 2017), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), премии "Чайка" (2003, 2005), премия Европейской культуры "Треббия" (2011).

Табаков был награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993), а также российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1998), II (2005), I (2010) и IV (2015) степеней.

В 2013 году он получил орден Почетного Легиона — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

В 2008 году Табакову было присвоено звание почетного доктора Чешской академии изящных искусств, а также почетного члена Российской академии художеств.

Олег Табаков был дважды женат, у него четверо детей. От первого брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера сын Антон и дочь Александра, от второго брака с актрисой Мариной Зудиной – сын Павел и дочь Мария.