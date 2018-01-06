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    Стало известно о состоянии Олега Табакова

    (обновлено: )437
    Состояние здоровья известного актера театра и кино Олега Табакова под контролем врачей в Первой градской, о выписке речь пока не идет.
    Народный артист СССР Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Актер Олег Табаков находится под контролем врачей в Первой градской больнице, пока его не выписывают, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Леонид Печатников в субботу.

    "Состояние здоровья Олега Табакова под контролем врачей в Первой градской. О выписке речь пока не идет", — сказал он.

    В конце ноября стало известно о госпитализации 82-летнего Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщали, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста "стабильное без изменений".

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