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    Культура

    Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому

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    В понедельник, 25 декабря, стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось. Артиста ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.
    Олег Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Известного российского актера Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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    Артиста ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. В понедельник, 25 декабря, стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.

    Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".

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