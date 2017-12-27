Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Известного российского актера Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Артиста ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. В понедельник, 25 декабря, стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.

Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".