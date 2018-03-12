Ушел из жизни Олег Табаков: лучшие роли гениального актера

В понедельник, 12 марта на 83-м году скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков.

Несколько месяцев назад актер был госпитализирован, по информации СМИ, последнее время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фильмография актера насчитывает около 130 киноролей и сотни спектаклей. В кино свою первую роль он сыграл в фильме "Саша вступает в жизнь" (другое название "Тугой узел", 1956) Михаила Швейцера.

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В 1960-1970-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д"Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979).

Также среди его киноработ – картины "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017).

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