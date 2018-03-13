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    Культура

    Портников высказался о смерти Табакова, вспомнив Пушкина и Некрасова

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    Знаменитый советский и российский актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Причиной смерти актера стал сердечный приступ.
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    Виталий Портников
    Фото из открытых источников
    Олег Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. После прихода к власти большевиков в России не осталось "властителей дум". Так политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал кончину знаменитого советского и российского актера Олега Табакова.

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    Табаков скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Причиной смерти легендарного актера стал сердечный приступ. 

    "Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать" – написал Петр Андреевич Вяземский после прочтения стихотворений Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина". И это была еще самая мягкая реакция уважавших себя людей на позорное прославление уничтожения Варшавы русскими войсками", – написал Портников на своей странице в Facebook

    Он отметил, что многие тогда перестали замечать Пушкина и подавать ему руку.

    "Когда Николай Алексеевич Некрасов восславил другого палача Польши, генерала Муравьева-Вешателя, русская интеллигенция долго пребывала в оцепенении, а сам автор позорных стихов оправдывался желанием спасти журнал "Современник" от закрытия", – продолжил публицист.

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    Портников подчеркнул, что это были не актеры, а великие поэты и властители дум.

    "Властители дум, жившие до большевиков. При большевиках властителей уже не было. Были инженеры человеческих душ и завсегдатаи кремлевских концертов. Души опустошены. Концерты опошлены. А мы все еще пытаемся судить таких наших недавних кумиров, как Олег Павлович Табаков, по аршину Александра Сергеевича Пушкина, написавшего "Клеветникам России" и "Бородинскую годовщину", – подытожил он.

    Facebook Виталия Портникова
    Виталий Портников об Олеге Табакове

    Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актером состоится 15 марта. 

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