Портников высказался о смерти Табакова, вспомнив Пушкина и Некрасова

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. После прихода к власти большевиков в России не осталось "властителей дум". Так политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал кончину знаменитого советского и российского актера Олега Табакова.

Табаков скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Причиной смерти легендарного актера стал сердечный приступ.

"Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать" – написал Петр Андреевич Вяземский после прочтения стихотворений Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина". И это была еще самая мягкая реакция уважавших себя людей на позорное прославление уничтожения Варшавы русскими войсками", – написал Портников на своей странице в Facebook.

Он отметил, что многие тогда перестали замечать Пушкина и подавать ему руку.

"Когда Николай Алексеевич Некрасов восславил другого палача Польши, генерала Муравьева-Вешателя, русская интеллигенция долго пребывала в оцепенении, а сам автор позорных стихов оправдывался желанием спасти журнал "Современник" от закрытия", – продолжил публицист.

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Портников подчеркнул, что это были не актеры, а великие поэты и властители дум.

"Властители дум, жившие до большевиков. При большевиках властителей уже не было. Были инженеры человеческих душ и завсегдатаи кремлевских концертов. Души опустошены. Концерты опошлены. А мы все еще пытаемся судить таких наших недавних кумиров, как Олег Павлович Табаков, по аршину Александра Сергеевича Пушкина, написавшего "Клеветникам России" и "Бородинскую годовщину", – подытожил он.

Facebook Виталия Портникова Виталий Портников об Олеге Табакове

Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актером состоится 15 марта.